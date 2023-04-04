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Индекс МосБиржи превысил максимум сентября и обновил пик почти за год

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник превысил максимум сентября прошлого года и достиг максимального значения почти за год на фоне ослабления рубля и дорожающей нефти.

К 10:34 по Москве индекс МосБиржи составил 2489,64 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2492,46 пункта - пик с 28 апреля 2022 года), индекс РТС - 987,83 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,6%.

Предыдущий максимум индекса МосБиржи был зафиксирован 6 сентября 2022 года - 2492,15 пункта.

Доллар утром во вторник вырос до 79,4 рубля (+0,66 рубля).

В лидерах роста выступают акции ВТБ (+4,6%), "Аэрофлота" (+1,8%), расписки TCS Group (+1,5%), бумаги АФК "Система" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Роснефти" (+1%).

Нефть дорожает на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:34 во вторник составила $85,69 за баррель (+0,9% и +6,3% в понедельник).

РТС Московская биржа
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