Московские компании смогут вернуть часть средств, потраченных на обучение сотрудников

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Столичные компании и индивидуальные предприниматели смогут возместить часть расходов, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 14 апреля стартует приём заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году", - сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Размер субсидии составляет до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тыс. рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию.

Программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг. Кроме того, субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Приём заявок закончится 15 июня.

Мэр напомнил, что с 2020 года, когда программа появилась, было одобрено больше 740 заявок. При этом некоторые компании воспользовались возможностью несколько раз. Всего предприятия смогли возместить 223 млн рублей.