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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Легкий мороз по ночам ожидает жителей московского региона на выходных

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Морозы до минус 5 градусов ночью прогнозируются в Москве и Подмосковье в выходные, дневная температура в субботу не превысит плюс 9 градусов, однако в воскресенье потеплеет до плюс 14, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской России в течение ближайших пяти дней до середины недели погодой будет дирижировать хорошо выраженный, мощный антициклон. В субботу и воскресенье Москва будет находиться в холодной части этого антициклона", - сказал Вильфанд.

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Он уточнил, что уже в пятницу воздушные массы начали поступать в Москву с севера, что привело к тому, что "температура рухнула примерно на 8-9 градусов" по сравнению с четвергом, который стал самым теплым днем с начала года. Изменение циркуляции также привело к усилению порывов ветра до 15 м/с. "И это создает ощущение еще более заметного похолодания, потому что в Москве такой почти ледяной ветер усиливается", - добавил Вильфанд.

В ночь на субботу, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, в Москве температура опустится до отрицательных значений - от минус 3 до минус 1 градуса, по области будут "легкие морозы до минус 6 - минус 5".

Днем в субботу температура поднимется до плюс 7 - плюс 9 градусов, что на 1,5 градуса будет ниже нормы для середины апреля.

"В ночь на воскресенье ветер стихнет, он будет слабый и переменный, и будет дуть в восточном направлении. И в полночь температуры положительные - плюс 2 - плюс 4 градуса. А вот дальше уже к трем часам ночи будут отрицательные - до минус 2- минус 3 градусов. А по области до минус 5", - сказал Вильфанд.

Днем в воскресенье произойдет очередное изменение циркуляции, воздух начнет поступать с запада и с юго-востока.

"Поэтому уже максимальные температуры в воскресенье днем плюс 12 - плюс 14 градусов, по области до плюс 15 градусов. А это уже вполне симпатичная температура", - сказал Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва
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