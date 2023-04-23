Собянин отметил популярность сервиса "Вывоз ненужных вещей" у москвичей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В столице утилизировано более 1 тыс. тонн крупногабаритных предметов с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали больше 1 тыс. тонн крупногабаритных предметов. Он работает почти полтора года", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, сначала брали только бытовую технику, ванны и автомобили. Около полугода назад возможности сервиса расширили - к примеру, в список вошли мебель и оконные рамы. "Большинство предметов вывозим бесплатно, к тому же в заявке можно указать сразу несколько ненужных вещей", - отметил мэр.

Собянин добавил, что сервис популярен у москвичей. Важно, что все предметы отправляются либо на переработку, либо на утилизацию.