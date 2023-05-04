В Москве 9 мая ожидается до плюс 14 градусов и малооблачная погода без осадков

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Малооблачная погода без осадков и до плюс 14 градусов прогнозируется в Москве 9 мая, сообщил в четверг "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник, 9 мая, в Москве будет антициклональная погода, малооблачная. Ночью будет холодно, около нуля, а днем максимальные температуры будут в диапазоне плюс 10 - плюс 14 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая температура будет на 3-4 градуса ниже нормы. Осадков не ожидается, однако в утренние часы может быть туман, который рассеется к 8 утра.

В течение выходных в столице будет прохладная погода. Согласно данным на сайте Гидрометцентра, 6 мая в Москве будет облачно и небольшие осадки. Ночью температура будет от нуля до плюс 2, а днем от плюс 5 до плюс 7 градусов. Также прогнозируется северо-западный ветер 6-11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 7 мая, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Температура ночью от минус 1 до плюс 4, а днем от плюс 5 до плюс 10 градусов.

Малооблачно будет и 8 мая, ночью температура будет от минус 2 до плюс 3, днем от плюс 6 до плюс 11 градусов.