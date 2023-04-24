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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Воздух в Москве впервые за весну прогрелся выше 20 градусов

Воздух в Москве впервые за весну прогрелся выше 20 градусов
Архивное фото
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сухая и солнечная погода с дневными температурами на 4-5 градусов выше климатической нормы сохраняется в столичном регионе, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в понедельник.

"На базовой столичной метеостанции (ВДНХ) воздух к 13:00 прогрелся до 20,4 градуса. Сегодня в Москве самый теплый день весны и всего 2023 года", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что температура воздуха на ВДНХ, где расположена опорная городская метеостанция, впервые за весну превысила отметку 20 градусов.

"Прогрев воздуха в городе продолжится, дневной максимум температуры может достичь 22 градусов", - добавил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, со вторника по четверг в столице ожидаются до 21-22 градусов, затем в Москве и Подмосковье станет значительно прохладнее. Со среды в регионе начнутся дожди.

Москва
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