Июльская погода прогнозируется на этой неделе в Москве и Подмосковье

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 26 градусов прогнозируется в столичном регионе со среды, такая температура соответствует норме конца июня - начала июля, однако уже в выходные температура вернется к норме и будет около 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Действительно, прогнозируется очень теплая погода, начиная со среды значительное повышение температуры, связанное с тем, что воздушные массы будут поступать с юга. В среду и в четверг температура в целом по столичному региону будет от плюс 21 до плюс 26 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая температура соответствует значениям конца июня - начала июля. Благодаря антициклону, в столице в течение недели будет солнечная и малооблачная погода.

При этом, по прогнозам метеорологов, в пятницу в Москве возможны кратковременные дожди.

"В субботу и воскресенье температурный фон вернется к своим многолетним значениям, то есть температура понизится и будет около 20 градусов", - отметил Вильфанд.

Также он отметил, что в течение всего десяти дней москвичи "совершили путешествие на три с половиной месяца", так как еще 6 и 7 мая температура в столице соответствовала значениям конца марта, а в середине этой недели она уже будет соответствовать значениям конца июня - начала июля.

"Это май, а май славится своей изменчивостью, и резкие изменения не должны удивлять", - добавил он.