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Москва начнет размещение зеленых облигаций для населения 30 мая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Москвы 30 мая начнет размещение зеленых облигаций для населения, они позволят гражданам инвестировать в проект замены дизельных автобусов на электробусы, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Размещение осуществляется на финансовой платформе "Московской биржи" "Финуслуги", - сказал он через пресс-службу.

Облигации будут выпущены объемом 2 млрд рублей со сроком обращения два года. Приобрести их может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом России. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% удерживается и перечисляется в бюджет автоматически налоговым агентом - Национальным расчетным депозитарием.

В пресс-службе отметили, что облигации для населения - особый вид облигаций, которые размещаются только среди физических лиц. Это финансовый инструмент для людей, которые не готовы к инвестированию на бирже, по своим условиям он близок к депозитам.

"Ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам. Они могут быть досрочно выкуплены эмитентом - городом - по цене их покупки в любое время по заявке владельца, - сказала через пресс-службу руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. - При этом граждане получат с них доход за все дни владения. Таким образом, они смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от одной тысячи до 15 млн рублей".

Граждане, которые купят зеленые облигации Москвы, смогут лично поучаствовать в финансировании проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта. В случае полного размещения выпуска город профинансирует приобретение около 40 электробусов. Желание привлечь людей к реализации важного проекта городского развития является основной причиной выпуска этих облигаций, подчеркнула Багреева.

Ценные бумаги выпускаются в соответствии с обновленной Концепцией зеленых облигаций Москвы. Финансируемый за счет облигаций проект замены автобусов на электробусы отвечает критериям проектов устойчивого развития, утвержденным правительством России.

В 2021 году Москва разместила выпуск биржевых зеленых облигаций на 70 млрд рублей, средства которого были направлены на приобретение электробусов и строительство Большой кольцевой линии. Облигации были выпущены для покупки прежде всего финансовыми организациями, но интерес к ним проявили и физические лица. Видя это, город принял решение о выпуске зеленых облигаций для населения.

Владимир Ефимов Мария Багреева Московская биржа Москва
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