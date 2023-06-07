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Восемь летних кинотеатров заработают в парках Москвы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московские летние кинотеатры в этом сезоне будут работать в восьми городских парках, первые из них откроются 9 июня, сообщила в среду заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино - такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр", - приводит слова Сергуниной пресс-служба департамента культуры Москвы.

9 июня начинают работу кинотеатры в парке Олимпийской деревни и в Таганском парке. Также этим летом кино можно будет посмотреть в Парке Горького, Измайловском и Бабушкинском парках, саду им. Баумана, в Сокольниках и в парке Ангарские пруды, добавила заммэра.

Для посещения киносеансов нужно предварительно зарегистрироваться на них на сайтах парков.

Москва
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