Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице с утра понедельника достиг 12 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.
"Сегодня днем в городе выпало около 20% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.
Он уточнил, что это предварительные данные, полученные с опорной метеостанции столицы на ВДНХ.
Месячная норма осадков мая в Москве - 61 мм.
По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в столице до конца недели, выпадет до 50% месячной нормы осадков.
Во вторник и среду в городе возможна гроза.