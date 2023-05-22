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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице с утра понедельника достиг 12 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня днем в городе выпало около 20% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что это предварительные данные, полученные с опорной метеостанции столицы на ВДНХ.

Месячная норма осадков мая в Москве - 61 мм.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в столице до конца недели, выпадет до 50% месячной нормы осадков.

Во вторник и среду в городе возможна гроза.

метеобюро Москвы Москва
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