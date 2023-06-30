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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Адвокат предстанет перед судом за угрозу убийством в отношении московского прокурора

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Дело адвоката Тимура Идалова, обвиняемого в угрозе убийством прокурора-гособвинителя, передано в суд.

Прокуратура Москвы сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего адвоката. Он обвиняется по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде).

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет об адвокате Тимуре Идалове.

По данным следствия, 3 октября 2022 года адвокат, "находясь в зале Никулинского районного суда Москвы, в ходе заседания, с целью воспрепятствования служебной деятельности государственного обвинителя прокуратуры Москвы, публично высказал в ее адрес угрозу убийством, которую она восприняла реально".

По данным СМИ, адвокат в суде обратился к прокурору: "Вы что, комиссар Каттани? Так его расстреляли".

"Уголовное будет направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - добавили в столичной прокуратуре.

Москва
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