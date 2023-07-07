Собянин сообщил, что 3D-копия столицы "Цифровой двойник Москвы" помогает управлять городом

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Столичная разработка "Цифровой двойник Москвы" помогает планировать строительство городских объектов и следить за их реализацией, написал в пятницу в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это точная 3D-копия нашего города в виртуальной реальности, на которую нанесены все здания, сооружения и объекты, инженерные и транспортные коммуникации", - сообщил Собянин.

"Уникальная платформа - собственная разработка города. Она помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов и следить за тем, как реализуются значимые городские проекты", - отметил мэр.

Платформа работает с 2019 года. Чтобы создать ее, потребовалось более 12 млн фотографий Москвы.

"Цифровой двойник Москвы" - ключевой инструмент принятия градостроительных решений и планирования развития", - сообщается на сайте мэра. Платформа позволяет еще на этапе принятия решения о строительстве оценить, как постройка впишется в архитектуру города и какую нагрузку создаст на инфраструктуру, а также спланировать транспортную доступность.