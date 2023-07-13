Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Владимира Милова по делу о фейках об армии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал оппозиционера Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Милова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", - сообщили агентству в суде в четверг.

По данным суда, Милову заочно предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он объявлен в розыск.

Милов - оппозиционный деятель. В начале 2000-х годов занимал пост замминистра энергетики РФ. Сотрудничал с Борисом Немцовым и Алексеем Навальным.