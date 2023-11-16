Суд заочно приговорил Владимира Милова к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил оппозиционеру Владимиру Милову (признан в РФ иноагентом) восемь лет колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Кроме того, по приговору Милову на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания Милову будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Милов признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела в отношении Милова стало видео в YouTube.

В суде защита Милова настаивала на его невиновности и просила суд вынести по делу оправдательный приговор. В России Милов заочно арестован и объявлен в розыск.

Владимир Милов - оппозиционный деятель. В начале 2000-х годов занимал пост замминистра энергетики РФ. Сотрудничал с Борисом Немцовым и Алексеем Навальным.