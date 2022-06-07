МВД объявило в розыск оппозиционера Владимира Милова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Политик, соратник Алексея Навального и в прошлом замминистра энергетики России Владимир Милов (признан властями СМИ-иноагентом) объявлен в розыск как фигурант уголовного дела.

Такая информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. По какому именно уголовному делу Милов объявлен в розыск, в карточке не уточняется.

Милов весной 2021 года сообщил, что уехал из России. О том, что он стал фигурантом уголовного дела, до настоящего времени официально не сообщалось.

В России соратники Навального, в том числе уехавшие из страны, оказались фигурантами ряда уголовных дел, в том числе об участии в экстремистском сообществе. Навальный вернулся в Россию в январе 2021 года после лечения в Германии, был задержан в аэропорту "Шереметьево", арестован и затем суд заменил ему условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок по просьбе ФСИН. Затем ему прибавили срок лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и неуважении к суду.