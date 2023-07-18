Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Google грозит новый штраф до 4 млн руб. за неудаление информации

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве 20 июля рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении компании Google по делу о неудалении информации, запрещенной к распространению в РФ, сообщили "Интерфаксу" в Таганском суде Москвы.

"Судебное заседание назначено на 20 июля 2023 года в 11:00", - сообщили в суде.

Дело будет рассмотрено мировым судьей судебного участка №422 Таганского района Москвы.

Google вменяется неудаление подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Очередной аналогичный протокол 3 августа будет рассмотрен в отношении фонда Wikimedia - организации, поддерживающей инфраструктуру "Википедии".

В случае, если Google и Wikimedia буду признаны виновными, им грозят штрафы до 4 млн руб.

Google, Wikimedia и другие интернет-организации неоднократно привлекались в России к административной ответственности за нарушение законодательства в части неудаления запрещенной информации. Претензии к сервисам, в частности, возникали из-за неограничения доступа к недостоверной информации о спецоперации на Украине, призывам к экстремизму в отношении граждан РФ, пропаганде ЛГБТ и пр.

Google РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гроза в Москве подтопила улицы, повалила деревья и остановила колесо обозрения

Гроза в Москве подтопила улицы, повалила деревья и остановила колесо обозрения

Суд в Москве приговорил к 10 годам экс-министра культуры Крыма за взятку в 25 млн руб.

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность

В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ

В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ

Собянин заработал более 13 млн рублей в 2022 году

Семь из 12 претендентов на пост мэра Москвы утратили статус кандидата по решению избиркома

Семь из 12 претендентов на пост мэра Москвы утратили статус кандидата по решению избиркома

В Москве в понедельник потеплеет до 27 градусов с последующим снижением температуры до +18

В Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков

День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября

День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября

В Москве запретили купание в зоне отдыха "Головинские пруды" и на пляже "Динамо"

В Москве запретили купание в зоне отдыха "Головинские пруды" и на пляже "Динамо"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });