Google грозит новый штраф до 4 млн руб. за неудаление информации

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве 20 июля рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении компании Google по делу о неудалении информации, запрещенной к распространению в РФ, сообщили "Интерфаксу" в Таганском суде Москвы.

"Судебное заседание назначено на 20 июля 2023 года в 11:00", - сообщили в суде.

Дело будет рассмотрено мировым судьей судебного участка №422 Таганского района Москвы.

Google вменяется неудаление подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Очередной аналогичный протокол 3 августа будет рассмотрен в отношении фонда Wikimedia - организации, поддерживающей инфраструктуру "Википедии".

В случае, если Google и Wikimedia буду признаны виновными, им грозят штрафы до 4 млн руб.

Google, Wikimedia и другие интернет-организации неоднократно привлекались в России к административной ответственности за нарушение законодательства в части неудаления запрещенной информации. Претензии к сервисам, в частности, возникали из-за неограничения доступа к недостоверной информации о спецоперации на Украине, призывам к экстремизму в отношении граждан РФ, пропаганде ЛГБТ и пр.