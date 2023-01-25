"Аэроэкспресс" в 2022 году увеличил пассажиропоток на 7% до 9,5 млн человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ООО "Аэроэкспресс" в 2022 году нарастило пассажиропоток на 7% в сравнении с 2021 годом, до 9,5 млн человек, сообщила пресс-служба перевозчика.

Доля компании на рынке перевозок в аэропорты выросла на 2,3 процентного пункта, до 14,5%. Как отмечается, это наивысший показатель за период с 2017 года.

По словам гендиректора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, которого цитирует пресс-служба, роста показателей удалось достичь за счет запуска автобусного экспресс-маршрута в аэропорт "Домодедово", прямых поездов к терминалам В и С "Шереметьево", внедрения новых способов оплаты в онлайн и офлайн каналах.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров в аэропорты Москвы. Сами аэропорты не раскрывали свою статистику прошлогоднего пассажиропотока. Авиакомпании РФ в прошлом году перевезли более 95 млн человек против 111 млн годом ранее (-14%), сообщал глава Минтранса Виталий Савельев.

В парке "Аэроэкспресса" 11 двухэтажных поездов швейцарского производителя Stadler и семь одноэтажных составов, разработанных "Демиховским машиностроительным заводом". Компания также оперирует автобусным парком.