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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В Москве за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков

Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы осадков

В Москве за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Новая волна ливней и гроз с порывами ветра до 15 м/с ожидается в пятницу и субботу в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.

"По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50-70% месячной нормы", - сказал Бирюков в четверг.

Заммэра напомнил, что в среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков.

"Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы осадков", - уточнил он.

Бирюков сообщил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.

"Организовано информирование жителей о неблагоприятных метеорологических условиях с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона в ходе патрулирования территорий будут предупреждать о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках", - отметил он.

Бирюков призвал горожан в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что столица побила рекорд по осадкам, установленный 26 июля 1894 года. За несколько часов в городе выпало до 46 мм осадков.

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