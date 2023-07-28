В Москве создадут союз профессиональных электротехников

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Союз профессиональных электротехников будет создан на базе столичного колледжа, Московского энергетического института (МЭИ) и электротехнической компании, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас в Москве мы активно улучшаем подходы к обучению в колледжах. Делаем их ориентированными на практику, воспитываем подготовленных специалистов, думаем об их бесшовном трудоустройстве. Для этого особенно важно, чтобы колледжи четко знали потребности и современные запросы работодателей, были в постоянном контакте с ними. Один из результатов такого взаимодействия - намерение о создании в Москве союза профессиональных электротехников", - сказала она журналистам.

Соглашение о сотрудничестве и создании союза подписали Московский колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Национальный исследовательский университет "МЭИ" (НИУ "МЭИ") и компания "ИЭК Холдинг". Союз профессиональных электротехников будет представлять собой экспертное сообщество профессионалов, которые знают отрасль изнутри и понимают, как ее развивать и каких специалистов готовить для экономики города, отметила Ракова.

По ее словам, в рамках союза будут разработаны единые стандарты профессий, открыты центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров, будет создана общая база специалистов и работодателей для сопровождения карьерного трека.

Союз также будет заниматься профессиональной ориентацией школьников. В планах - помощь в получении востребованных инженерных и рабочих специальностей в сфере электромонтажа, электрификации, энергетики и электротехники в промышленной и строительной отраслях, отметила Ракова.