Третий в Москве электробусный парк откроется осенью

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Работы по строительству третьего электробусного парка столицы завершены на 85%, его планируют открыть этой осенью, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Открыть третий в столице и в России электробусный парк планируем уже этой осенью", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства Москвы в пятницу.

По информации заммэра, парк рассчитан на 78 машин, они заменят дизельные автобусы на востоке столицы и помогут уменьшить влияние на экологию. Для жителей района появится более 200 рабочих мест.

С началом работы третьего парка электробусов экологичный транспорт выйдет на маршруты в Восточном и Юго-восточном административных округах. Для обслуживания машин установят 13 ультрабыстрых зарядных станций и 78 зарядных постов, добавил Ликсутов.

Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60 тонн в год. Электрический транспорт тише автобусов, а при его движении практически полностью отсутствуют вибрации и шум, отмечается в сообщении на сайте.