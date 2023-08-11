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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

График движения поездов изменится на Ленинградском направлении 12-14 августа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 12 по 14 августа в связи с подготовкой к запуску третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3), сообщили в пятницу в столичном департаменте транспорта.

"12-14 августа значительно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. (...) Изменения в расписании необходимы для подготовки к запуску D3: будут проводить работы по соединению двух направлений - Ленинградского и Казанского, а также строить станцию в Зеленограде и реконструировать станцию Ховрино", - говорится в телеграм-канале департамента.

МоскваГрафик движения поездов на Казанском направлении значительно изменится с 12 по 14 августаЧитать подробнее

Так, 12 и 13 августа часть поездов отменена. Часть поездов будет прибывать и отправляться от станций Сходня, Химки, а некоторые поезда дальнего пригорода - от Поварово. Часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

Интервалы движения до Ленинградского вокзала увеличены до 1,5 часов. При движении в Москву поезда не останавливаются на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш.

В департаменте сделали проезд в экспрессах на этот период по билетам обычных электропоездов.

Также в понедельник 14 августа продолжится изменение в расписании.

В департаменте попросили пассажиров пользоваться маршрутами наземного транспорта Москвы.

Москва
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