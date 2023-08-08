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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

График движения поездов на Казанском направлении значительно изменится с 12 по 14 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Казанском направлении изменится с 12 по 14 августа в связи с подготовкой к запуску третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3), сообщили во вторник в столичном департаменте транспорта.

"С 2:00 12 августа до 2:00 14 августа в связи с подготовкой к запуску D3 на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов", - говорится в телеграм-канале департамента.

Так, часть поездов будет отменена, у части изменится расписание, маршрут следования и остановки. Интервалы движения поездов будут увеличены в течение дня до 40 минут, до Казанского вокзала поезда будут ходить с интервалами до 20 минут. Часть поездов будет прибывать и отправляться от станции "Перово".

Чтобы добраться до центра, в департаменте рекомендуют не пользоваться станцией "Выхино", где и так большой пассажиропоток.

Москва
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