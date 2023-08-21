Тестирование системы электронного голосования в Москве пройдет 25 августа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице решил провести тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 25 августа, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалeв.

"Цель тестового голосования не только выявить и не столько выявить настроения москвичей. (...) Все-таки для нас важна процедура выборов, чтобы она прошла у нас 8, 9, 10 (сентября) безукоризненно, вот это наша главная цель. (...) Тест проведем 25 августа", - сказал Ковалев на заседании общественного штаба в понедельник.

Также был утвержден вопрос, который вынесут на тестирование системы: "Какое мероприятие вы бы выбрали для жителей Москвы на День Города?". Вариантами ответов стали бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города, а также бесплатное посещение городских музеев.

Ковалев также отметил, что более 8 тыс. москвичей записалось в корпус наблюдателей. Более половины из присоединившихся прошли обучение.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Также в столице пройдут выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях в новой Москве.