В Москве определяют маршрут будущего диаметра МЦД-5

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Маршрут тоннеля для МЦД-5 в центре столицы и сроки запуска диаметра пока не определены, заявил на урбанистическом форуме заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Определяется маршрут будущего Московского центрального диаметра, соединяющего Ярославское и Павелецкое направления железных дорог. В центральной части города необходимо построить глубокий тоннель протяженностью 10-12 км", - сказал он.

По его словам, на протяжении тоннеля планируется построить пять станций, которые станут пересадочными на станции других видов транспорта.

"Просчитываются разные варианты маршрута этого тоннеля, а также инженерные особенности строительства. Но принципиальное решение о строительстве тоннеля принято", - подчеркнул Бочкарев.

Как сообщалось, пятый маршрут Московских центральных диаметров протяженностью 89 км с 39 станциями свяжет подмосковные города Пушкино и Щелково на севере и Домодедово на юге. Центральная часть МЦД-5 будет выполнена в подземном исполнении с пересадками на станции московского метро. Предполагается, что пятым диаметром будут пользоваться до 603 тысячи пассажиров в сутки.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось в ноябре 2019 года.

17 августа 2023 года было запущено пассажирское движение по МЦД-3 "Зеленоград-Раменское" ("Ленинградско-Казанский"). Запуск МЦД-4 "Апрелевка-Железнодорожный" ("Киевско-Горьковский") намечен на начало осени.

Изначально предполагалось, что все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями будут запущены к концу 2024 года.