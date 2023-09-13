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В Москве в усадьбе художников Коровиных откроют гостиницу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Таганском районе Москвы в бывшем доме художников Коровиных откроют гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город заключил с победителем аукциона договор аренды двухэтажного здания общей площадью 255,7 кв.м и земельного участка под ним по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Договор заключен на 20 лет. После реставрации и выполнения необходимых требований инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды. Это уже третий договор для открытия гостиницы по этой программе", - рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Дом в Товарищеском переулке (дом 24, строение 4), где родились и в 1850-1870-е годы жили художники Сергей и Константин Коровины, - выявленный объект культурного наследия и единственная сохранившаяся постройка усадьбы Коровиных.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, для перехода на льготную ставку аренды инвестору (компания "СК Спортсервис" - ИФ) нужно в течение пяти лет завершить работы по сохранению объекта культурного наследия и выполнить требования программы. Гостиница должна пройти классификацию и получить категорию от трех до пяти звезд, а номерной фонд - занимать не менее 75% площади здания.

Гендиректор "СК Спортсервиса" отметил, что к реставрации здания рассчитывают приступить уже в 2023 году, сейчас готовятся необходимые документы. Объект скоро подключат к коммуникациям.

Впоследствии здесь откроют четырехзвездочную гостиницу на восемь номеров. Планируется, что оформление внутренних помещений будет напоминать о жизни и творчестве братьев Коровиных.

Программа, которая позволяет инвесторам арендовать городскую недвижимость по ставке один рубль за кв.м в год для размещения гостиниц, действует в столице с конца 2022 года. Она дает возможность бизнесу использовать объекты нежилого фонда, нуждающиеся в капитальном ремонте, и объекты культурного наследия, за исключением тех, что находятся в неудовлетворительном состоянии. Предприниматели могут принимать участие в аукционах, по результатам которых с победителями заключается договор аренды на нежилой объект.

Владимир Ефимов СК Спортсервис Максим Гаман Москва Таганка Константин Коровин
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