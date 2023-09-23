Температуре в Москве не хватило 0,7 градуса до рекорда почти столетней давности

В парке ВДНХ Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в субботу достигла 24,7 градусов и оказалась на 0,7 градуса ниже рекордного значения для 23 сентября, установленного почти 100 лет назад, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно смело утверждать, что рекорд, установленный 99 лет назад, устоял. Всего на 0,7 градуса температура максимальная оказалась ниже рекордной. Но это прежде всего говорит о том, что очень высокие температуры, близкие к рекорду. Это второе место за весь период наблюдений, за 144 года", - сказал он.

В субботу температура воздуха достигла 24,7 градусов тепла. Рекордная температура для 23 сентября, которая была зафиксирована в 1924 году, составляла 25,4 градуса.

Вильфанд также уточнил, что в столице низкая влажность, воздух сухой и теплый, поэтому порывы ветра до 6-10 м/с не приносят дискомфорта.

Завтра температура воздуха в Москве будет около плюс 24 - плюс 25 градусов.

"А дальше через Москву будет проходить фронт и в ночь на понедельник прогнозируются наиболее интенсивные осадки в течение месяца. Но не нужно полагать, что они будут очень сильными, потому что месяц очень сухой. Выпадет 5-8 мм осадков", - сказал синоптик.

При этом, Вильфанд сообщил, что до конца месяца осадков больше не прогнозируется. "Этот месяц войдет как один из самых "сухих", - уточнил он.