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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Собянин сообщил о снижении выбросов CO2 в Москве за десять лет в 2,3 раза

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Москве в 2,3 раза снизились выбросы CO2 за 10 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выбросы CO2 в Москве за 10 лет упали в 2,3 раза. Выбросы снизились в два раза, хотя, казалось бы, внешне ничего не поменялось. Никаких революций с точки зрения энергетики не произошло, но оказалось, что в ней огромные ресурсы повышения эффективности", - сказал Собянин на сессии в рамках "Российской энергетической недели" в четверг.

По словам мэра, повышению эффективности способствуют интеллектуальные системы управления и энергопотребления, улучшение генерации, перевод резервного топлива с мазута на газ, а также ликвидация последних неэффективных угольных котельных.

"Мне кажется, этот тренд будет как раз давать хорошую эффективность, дальнейшее снижение выбросов и эффективность нашей экономики", - сказал Собянин.

Москва
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