Собянин предупредил о росте тарифов в случае расширения локального отопления

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Использование локальных систем теплоснабжения вместо центральной системы может привести к росту тарифов, но ее применение в отдаленных микрорайонах возможно, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил об этом на "Российской энергетической неделе".

"Конечно, в отдельных проектах крыши-котельные хороши. Но когда 99% домов отапливаются за счет центральной системы отопления, чем больше мы расширяем сектор индивидуального отопления, сама генерация остается в том же объеме, это значит, что тарифы для остального населения начинают расти", - сказал мэр.

Он отметил, что в рамках локальных проектов по строительству отдаленных жилых районов, такой механизм возможен, "но в целом для города мы стараемся все-таки чтобы это была центральная система теплоснабжения, которая дает больший эффект".

"И за счет этого происходит замедление роста тарифов. И в целом для города это лучше. Для отдельно строящих микрорайонов может быть можно рассуждать так или так, но мы все равно рассуждаем общегородской системой. Поэтому, такие вещи как локальные теплоснабжение они хороши для именно таких проектов, отдаленных, локализованных на каком-то участке", - отметил мэр.