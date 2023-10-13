Теплая погода с дождем прогнозируется в Москве и Подмосковье в выходные

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Дождливая, но теплая погода, характерная для сентября, прогнозируется в столичном регионе в выходные, в субботу местами возможна гроза, ветер будет усиливаться до 18 м/с. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с субботы и воскресенья в столичный регион будут перемещаться воздушные массы с юга и юго-запада. Поэтому будет очень теплая погода для середины октября. Завтра дневные температуры плюс 12 - плюс 14 градусов, а по области даже до плюс 16 градусов. Но, поскольку воздушные массы насыщены влагой, завтра после полудня начинается дождь и он будет основательный. Также завтра прогнозируется местами гроза", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что также в субботу прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 м/с.

В воскресенье, по словам Вильфанда, в Москве будет "еще более необычная погода".

"Ночью совсем летняя температура – такие температуры характерны для начала лета. Минимальные значения плюс 11 - плюс 13 градусов. А днем температура плюс 13 - плюс 15, по области до плюс 16 градусов. В воскресенье температура будет выше нормы на 6-8 градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что такая среднесуточная температура больше характерна для конца первой декады сентября.

Говоря об осадках, он уточнил, что "интенсивность дождя в воскресенье существенно уменьшится, но все равно будет облачно и порывы ветра до 15 м/с".