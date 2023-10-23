Расписание поездов МЦД-2 и МЦД-4 изменится 27-29 октября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Расписание поездов второй и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД-2, МЦД-4), а также некоторых поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 27 по 29 октября в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщает сайт МЖД.

Расписание изменится 27 - 29 октября с 21:40 до 13:40 на время работ по путевому развитию станции "Москва-Рижская", необходимых для дальнейшего создания ТПУ Рижская. Одновременно с 23:00 до 8:40 пройдут путевые работы у станции "Беговая".

Отмечается, что во время "технологических окон" поезда МЦД-2, Курского, Рижского направлений, а также МЦД-4 будут проходить поочередно по одному пути. Некоторые электрички выведут из расписания, у других изменится время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте.

Пригородные поезда дальних маршрутов Киевского и Горьковского направлений будут курсировать в прежнем режиме.