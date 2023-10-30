В Москве появится система информирования о нестандартных ситуациях на дорогах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Информация о нестандартных ситуациях на дорогах, в том числе пожарах, припаркованных автомобилях на полосе движения и посторонних предметах, будет поступать специалистам через камеры после запуска системы "ПРОсобытие", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Информация в автоматическом режиме будет мгновенно передаваться экстренным службам и другим городским службам для реагирования и оказания помощи", - сообщили в пресс-службе.

В ЦОДД отметили, что в системе "ПРОсобытие" данные будут поступать с камер видеоаналитики, установленных на МКАД и других крупных магистралях, с камер телеобзора ЦОДД, с комплексов системы фотовидеофиксации и других источников данных.

Система не будет фиксировать нарушения водителей и штрафовать.