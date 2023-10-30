Туман ожидается в Москве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Туман ожидается в Москве местами в ночь на вторник и в первой половине дня, в связи с чем автомобилистам нужно быть предельно внимательными на дорогах, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 31 октября и в первой половине дня 31 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят в связи с этим быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.