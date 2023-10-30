Треть месячной нормы осадков выпала в Москве с пятницы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Около 30% месячной нормы осадков в виде дождя, снега и мокрого снега выпало в Москве с пятницы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За пятницу, субботу и воскресенье в Москве выпало 15,5 мм осадков. В понедельник уже выпало еще 10 мм. Всего больше трети месячной нормы - 30-35%", - сказал Вильфанд, уточнив, что месячная норма составляет 70 мм осадков.

При этом он отметил, что в отдельных районах осадков было больше. Так, на юге области осадков выпало больше, так как там накануне были сильные дожди.

Осадки в виде снега и мокрого снега начались в столичном регионе в ночь на пятницу и продолжались в течение выходных. Все это привело к тому, что в Москве установился временный снежный покров.

Как уточнил Вильфанд, на станции Гидрометцентра в районе МГУ была зафиксирована высота снежного покрова в 6 см, в Тушино - 7 см, на юге - до 9 см.