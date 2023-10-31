Все платные парковочные места в Москве будут отмечать синей разметкой

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Платные парковочные места в Москве будут отмечать синей разметкой, что поможет водителям правильно припарковать машину, если знак с типом парковки остался позади, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"Все платные парковочные места в Москве будут отмечать синим цветом", - сообщили во вторник в департаменте.

Там напомнили, что в этом году такая разметка уже появилась более чем на 90 улицах города.