Гордума приняла бюджет Москвы на 2024-2026 гг. сразу в трех чтениях

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты столичного парламента на пленарном заседании в среду поддержали бюджет Москвы на ближайшие три года, передает корреспондент "Интерфакса".

"Московской городской Думой 22 ноября на очередном заседании рассмотрен и принят закон о бюджете города Москвы на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов", - сказал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании.

Он напомнил, что парламентским большинством было принято решение о рассмотрении проекта бюджета в рамках одного заседания. "В сегодняшних реалиях длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно Москве и москвичам. Городу нужны четкие экономические параметры, по которым он сможет в самом ближайшем будущем усиливать социальную поддержку жителей, поддерживать участников СВО и членов их семей, участвовать в восстановлении новых регионов страны, продолжать свое развитие", - добавил он.

Шапошников отметил, что, как и в прошлые годы, у столицы будет социальный бюджет - более 50% расходов будет направлено на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия.

Согласно приведенным на заседании руководителем департамента финансов города Еленой Зяббаровой параметрам бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в нем установлены доходы в 2024 году в размере 4 трлн 289 млрд рублей, в 2025 году в бюджете заложены доходы в 4 трлн 597 млрд рублей, в 2026 году - 4 трлн 933 млрд рублей. Темп роста доходов составит 7% ежегодно.

Расходы в 2024 году составят 4 трлн 790 млрд рублей, в 2025 году - 5 трлн рублей, а в 2026 году - в 5 трлн 143 млрд рублей. В 2024 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более половины расходов бюджета - 2,5 трлн рублей, а за три года - 7,6 трлн рублей. На оказание мер социальной поддержки в 2024 году предусмотрено почти 616 млрд рублей, мерами будет охвачено около 4,5 млн москвичей.

Дефицит бюджета в 2024 году составит 500,3 млрд рублей, в 2025 - 403 млрд рублей, в 2026 году - 209 млрд рублей.