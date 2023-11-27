Российские военные сбили украинский дрон в Рязанской области
По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что противовоздушная оборона около 21:30 мск сбила над Рязанской областью украинский беспилотник самолетного типа.
Губернатор Рязанской области Павел Малков, в свою очередь, проинформировал, что пострадавших в результате инцидента нет
"По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков в понедельник в своем телеграмм-канале.