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В Москве минимальную зарплату в 2024 году увеличат до 29 389 рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Москвы утвердило размер минимальной заработной платы в Москве в 2024 году, он будет увеличен на 18,5% и достигнет 29 389 рублей, сообщил через пресс-службу заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2023 году минимальная зарплата была установлена в размере 24 801 рубль.

Ефимов напомнил, что размер минимальной заработной платы устанавливается на уровне региона. Работодатели не могут выплачивать сотруднику, отработавшему месяц по полной ставке, зарплату ниже этого показателя.

В пресс-службе комплекса отметили, что минимальные размеры заработной платы в регионах зависят от социально-экономической ситуации. Многие регионы устанавливают этот показатель на уровне федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он составит 19 242 рубля. Таким образом, минимальная зарплата в столице в 2024 году превысит федеральный МРОТ в 1,5 раза.

Владимир Ефимов Москва
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