В Москве оранжевую ветку метро до конца года укомплектуют новыми поездами
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах до конца 2023 года полностью укомплектовать Калужско-Рижскую линию метрополитена новыми поездами.
В ноябре в метро поступили 48 новых вагонов "Москва-2020".
На оранжевой ветке сейчас работают три типа поездов современных серий: "Ока" - в них впервые начали устанавливать системы обеззараживания воздуха, "Москва" - со сквозным проходом и USB-зарядками, а также "Москва-2020".
"В 2024-м планируем начать обновление составов на Замоскворецкой линии", - написал мэр.