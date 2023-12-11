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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

В Москве оранжевую ветку метро до конца года укомплектуют новыми поездами

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах до конца 2023 года полностью укомплектовать Калужско-Рижскую линию метрополитена новыми поездами.

В ноябре в метро поступили 48 новых вагонов "Москва-2020".

На оранжевой ветке сейчас работают три типа поездов современных серий: "Ока" - в них впервые начали устанавливать системы обеззараживания воздуха, "Москва" - со сквозным проходом и USB-зарядками, а также "Москва-2020".

"В 2024-м планируем начать обновление составов на Замоскворецкой линии", - написал мэр.

Москва Сергей Собянин Московский метрополитен
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