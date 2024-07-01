В поездах метро "Москва-2024" появятся новые зарядки type-C

Внедрять их начнут с Замоскворецкой линии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В поездах "Москва-2024" появились зарядки с type-C разъемами, первый состав с таким функционалом скоро выйдет на Замоскворецкую линию столичного метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского Департамента транспорта.

Такое решение было принято по итогам опроса пассажиров.

"Своим мнением поделились более 12 тысяч человек. Самым популярным стало пожелание добавить в поезда разъемы для зарядки гаджетов типа type-C", - отмечается в сообщении.

Кроме того, увеличено количество зарядных портов на поручнях - в составе их стало на 32 больше. По предложению пассажиров также добавлены зарядки в новых местах: у межвагонных переходов и около специальных мест для инвалидов в головных вагонах.

"Внедряем все более новые технические решения, чтобы поездки становились еще комфортнее. На Замоскворецкую линию сейчас выходят уже до 15 самых современных поездов "Москва-2024". Все последующие составы этой серии для удобства пассажиров оснастим зарядками с type-C разъемами, а количество зарядных устройств увеличим", - прокомментировал заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.