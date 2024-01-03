Родившейся в московском зоопарке панде подобрали имя

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Детенышу большой панды, родившемуся в Московском зоопарке в конце августа, нашли имя по итогам голосования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тыс. человек", - говорится в сообщении, опубликованном в личном блоге Собянина в среду.

Мэр напомнил, что из 10 предложенных имен в лидеры сразу вышли три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. За последний вариант проголосовали 29% участников опроса.

Детенышу панды четыре месяца. "У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит. Недавно прошёл очередной осмотр: вес - 8,67 кг, а длина тела с хвостиком - 79,5 см", - написал мэр. О рождении детёныша большой панды в московском зоопарке, впервые в истории России, стало известно в конце августа. Ее родители, Жуи и Диндин, приехали в Москву в 2019 году – в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР.