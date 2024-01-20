Власти Москвы изучают варианты реконструкции МЦК

Станция МЦК "Кутузовская" Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рассматриваются возможность и перспективы реконструкции Московского центрального кольца (МЦК), сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Востребованность и популярность Московского центрального кольца как транспортной системы превзошла ожидания. В течение этого года продлится анализ ситуации и перспективы роста пассажиропотока. По итогу мы подготовим предложения по реконструкции МЦК", - сказал Бочкарев.

Он пояснил, что реконструкция может коснуться как усовершенствования подвижного состава и сокращения интервалов движения поездов, так и строительства дополнительных пассажирских терминалов, обновления железнодорожных станций и платформ.

"Кроме того, проекты могут затронуть строительство дополнительных подъездных путей, дорог и развязок около станций", - добавил Бочкарев.

Запуск МЦК, интегрированного в систему метрополитена, состоялся в сентябре-ноябре 2016 года. На реконструированном Малом кольце Московской железной дороги открыта 31 станция.