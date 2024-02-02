Зимняя погода вернется в Москву во вторник

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется в Москве со вторника, 6 февраля, столбики термометров вновь будут опускаться до минус 16 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника, температура около нормы, и днем, и ночью около минус 5. А дальше вполне нормальная, серьезная февральская температура. 7 февраля ночью минус 12 - минус 7, днем около минус 5, что ниже нормы на 1 градус. 8 февраля примерно такая же температура. А вот 9 февраля ночью уже минус 16 - минус 11, а днем минус 10 - минус 5. Уже на 3-4 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд в пятницу.

В следующие выходные, 10 и 11 февраля, в Москве ночью прогнозируется около минус 10 градусов, а днем - от минус 6 до минус 1 градуса.

В течение всей следующей недели будет небольшой снег.

В предстоящие же выходные, 3 и 4 февраля, в столичном регионе будут колебания температуры. В субботу температура понизится - ночью до минус 6 - минус 4, днем до минус 3 - минус 2.

"Будет опасная, сильная гололедица. Весь талый снег, который сейчас, лужи, они подмерзнут, уже начиная с сегодняшнего вечера", - уточнил Вильфанд.

При этом в воскресенье и понедельник в Москве будет оттепель, температура днем будет подниматься до плюс 2 градусов.