Арестованному экс-главе клиники "Медицина 24/7" предъявлено обвинение

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели пациентки клиники "Медицина 24/7" предъявило обвинение арестованному бывшему главе учреждения Олегу Серебрянскому, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале ведомства.

9 февраля Серебрянский был задержан в московском аэропорту после прилета из Турции, после чего помещен в СИЗО. "По данным следствия, в результате оказания в клинике услуг, не отвечающих требованиям безопасности, скончалась женщина", - сообщили в СКР.

В 2021 году Серебрянский скрылся от правоохранительных органов, "в связи с чем был объявлен в международный розыск".