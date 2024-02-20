Дорогу Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево продлят до трассы М-2 "Крым"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Автомобильная дорога Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево будет продлена до трассы М-2 "Крым", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Автодорогу Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево продлим до трассы М-2 "Крым". Протяженность участка – 3,5 км. Он дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе. А в будущем станет частью дублера ЦКАД и МКАД – от Минского шоссе до автодороги М-2 "Крым", - написал Собянин во вторник в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что утверждается техническое задание на проектирование, а строительство планируется начать в 2025 году.

"Благодаря новой дороге появятся удобные выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. Будет проще добираться и до станции Остафьево МЦД-2", - говорится в сообщении.