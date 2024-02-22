Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах внесен в Госдуму

Употребление алкоголя после ДТП повлечет штраф до 30 тысяч рублей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект закона о штрафах за нарушение ПДД для лиц, использующих для передвижения электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Соответствующий законопроект (560503-8) внесен в Госдуму Московской городской думой и размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Так, поправки в статью 12.27 КоАП РФ предлагают ввести штраф в размере 1 тыс. рублей за невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ, обязанностей в связи с ДТП, участником которого он является. При этом за оставление места ДТП предлагается взимать штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Согласно проекту закона, употребление лицом, использующим СИМ, алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования на состояние опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования повлечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Изменения также предлагается внести в статью 12.29 КоАП РФ, согласно которым нарушение ПДД лицом, использующим для передвижения СИМ, повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

Если такое нарушение будет совершено в состоянии опьянения, то штраф составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, также как и за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Поправками в статью 12.30 КоАП предусматривается также введение штрафа в размере до 1 тысячи рублей за нарушение ПДД, повлекшее создание помех движению транспортных средств. Если же такое нарушение повлечет по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, то штраф для лица с СИМ составит от 1 тысячи до 1,5 тыс. рублей.

Вступление в силу предлагаемых изменений в КоАП РФ предусматривается с 1 апреля 2024 года, то есть с начала очередного сезона массового использования СИМ, говорится в проекте закона.

Число аварий растет

В пояснительной записке указано, что в Москве с 1 марта по 30 сентября 2023 года сотрудниками управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве пресечено 42652 нарушения со стороны людей, передвигавшихся на СИМ.

Общие показатели аварийности с участием СИМ за девять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года: количество ДТП - 665 (+ 313 % к показателю 2022 года), погибли два человека, пострадали 700 человек (+ 324 % к показателю 2022 года). Среди них 70 % - ДТП с участием арендных электросамокатов, 30 % - с участием частных СИМ.

В пояснительной записке также отмечается, что с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения РФ, которыми было установлено определение понятия "средство индивидуальной мобильности" (СИМ) - это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Вместе с тем разработчики инициативы отмечают, что несмотря на включение СИМ в ПДД, число аварий с их участием кратно возросло; следовательно, вопрос совершенствования регулирования порядка организации дорожного движения в части более подробной регламентации прав и обязанностей тех, кто едет на СИМ, и их ответственности за допущенные нарушения остается актуальным.