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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:26

Гражданин Киргизии задержан в Москве за оправдание теракта в Crocus

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Гражданин Киргизии задержан в Москве за оправдание теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщает пресс-служба киргизского МИД.

Возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

Диппредставительство Киргизии в Москве направило соответствующие запросы в следственные органы России для получения полной информации о ходе предварительного следствия по делу, сообщили в пресс-службе.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. В настоящее время по делу арестовано 10 фигурантов.

Хроника 22 марта – 02 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Киргизия Crocus City Hall
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