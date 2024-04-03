Четыре ребенка пострадали при падении потолочных панелей в одной из школ Москвы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Несколько пластиковых потолочных панелей упало в одном из кабинетов в школе №1550 на Беговой улице Москвы, пострадали четыре ребенка, два их них направлены в медучреждения для проведения дополнительных обследований, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"В школе №1550 во время урока в 8 классе упало несколько пластиковых потолочных панелей. Учитель незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место оперативно прибыли врачи скорой медицинской помощи. Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации. Еще двоим ученикам была оказана медицинская помощь на месте", - говорится в телеграм-канале департамента.

Позднее в депздраве сообщили, что детей, отправленных в медучреждения на дообследование, осмотрели профильные врачи, провели необходимую диагностику, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. "Таким образом, госпитализация никому из учеников не потребовалась", - отметили в ведомстве.

Проводится служебное расследование, по итогам будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры.

Ранее в СМИ появилась информация, что потолок рухнул на детей в московской школе №1550. Позднее потолок упал в коридоре в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное.