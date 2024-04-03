Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Четыре ребенка пострадали при падении потолочных панелей в одной из школ Москвы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Несколько пластиковых потолочных панелей упало в одном из кабинетов в школе №1550 на Беговой улице Москвы, пострадали четыре ребенка, два их них направлены в медучреждения для проведения дополнительных обследований, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"В школе №1550 во время урока в 8 классе упало несколько пластиковых потолочных панелей. Учитель незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место оперативно прибыли врачи скорой медицинской помощи. Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации. Еще двоим ученикам была оказана медицинская помощь на месте", - говорится в телеграм-канале департамента.

Позднее в депздраве сообщили, что детей, отправленных в медучреждения на дообследование, осмотрели профильные врачи, провели необходимую диагностику, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. "Таким образом, госпитализация никому из учеников не потребовалась", - отметили в ведомстве.

Проводится служебное расследование, по итогам будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры.

Ранее в СМИ появилась информация, что потолок рухнул на детей в московской школе №1550. Позднее потолок упал в коридоре в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Летние веранды и парки в Москве временно закроют из-за штормового ветра

В Москве парк "Сокольники" и ЦПКиО закрылись из-за ветра

В Москве парк "Сокольники" и ЦПКиО закрылись из-за ветра

Курский вокзал в Москве эвакуирован

Нападение на Crocus City Hall

Сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus

Сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus

Воздух из Африки принесет в Москву майское тепло

Воздух из Африки принесет в Москву майское тепло

Москвичам предложили способы платить за проезд в транспорте без Samsung Pay

Дептранс Москвы заявил о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Дептранс Москвы заявил о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Агаларовы учтут мнение граждан и властей РФ в вопросе, восстанавливать ли Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Более 80 человек остаются в больницах после теракта в Crocus City Hall

Из РФ в 2023 г. выдворили 42 тыс. иностранцев по решениям московских судов

Из РФ в 2023 г. выдворили 42 тыс. иностранцев по решениям московских судов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });