В Подмосковье нашли второго погибшего в результате атаки БПЛА

Пострадали девять человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье количество погибших в результате ночной атаки БПЛА увеличилось до двух.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, в Барыбине (Домодедовский округ) под завалами разрушенного частного дома найден 71-летний погибший. Пострадала женщина, которая находилась в этом же доме. Кроме того, губернатор подтвердил гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

Ранее Воробьев сообщил об одном погибшем - в Радумле, о шестерых пострадавших и о разрушенном доме в Барыбине.

По последним данным, в результате атаки пострадали девять человек.

В семи муниципалитетах повреждения получили 47 частных домов - в Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре.

В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной.

Повреждены три автомобиля - два в Истре и один в Ступине В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада - его уже потушили.