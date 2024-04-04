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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

В Москве за 10 лет из оборота изъяли 1,8 млн единиц алкогольной продукции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Из незаконного оборота в Москве было изъято 1,8 млн единиц алкогольной продукции за 10 лет, чаще всего нарушают закон предприниматели, которые не обязаны получать лицензию на продажу алкогольной продукции, - продавцы пива, сидра, медовухи.

"За 10 лет систематической работы с обращениями граждан, юридических лиц и органов исполнительной власти из незаконного оборота в столице было изъято 1,8 млн единиц алкогольной продукции. Чаще всего нарушают закон предприниматели, которые не обязаны получать лицензию на продажу алкоголя - то есть продавцы слабоалкогольной продукции: пива, сидра, медовухи", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что после применения мер воздействия 70% предпринимателей, нарушивших правила розничной продажи алкоголя, начинают работать в соответствии с требованиями законодательства.

Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, слова которого привели на сайте, департамент с 2014 года системно контролирует розничную продажу алкоголя и создает условия для столичных предпринимателей для соблюдения правил.

"Изъятие продукции - это одна из мер защиты потребителей от некачественного алкоголя. "Пресекая нарушения правил розничной продажи алкоголя, город, с одной стороны, заботится о здоровье жителей, а с другой стороны, помогает и поддерживает добросовестных предпринимателей, которые скрупулезно соблюдают все законы", - подчеркнул он.

Москва
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