Депутаты Москвы приняли законопроект о включении тоннелей в список топонимов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы в первом чтении в среду приняли законопроект о включении тоннелей в список топонимов.

"На голосование для принятия в первом чтении ставится проект закона города Москвы о внесении изменений в статью 1 закона города Москвы от 8 октября 1997 года №40-60 "О наименовании территориальных единиц, улиц, элементов планировочной структуры и станций метрополитена города Москвы". (...) Результаты голосования: за - 30, против - нет, воздержались - двое", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании №1602.

Ранее зампред МГД Степан Орлов предложил внести понятие "тоннель" в список топонимов. Он заявил, что в статье 1 указаны основные понятия, используемые в соответствующих законах, однако тоннелей там нет. После этого комиссия по переименованию может официально утверждать названия для тоннелей.

"Формальных названий с точки зрения топонимики не существует, а если их не существует, значит, с формальной точки зрения их нельзя использовать ни в картах, ни в других информативных документах", - пояснил зампред Мосгордумы.